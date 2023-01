Muore nel rogo della sua casa

Erano passate da poco le 18 quando è divampato l'incendio all'interno di una casa in vicolo Alteni a Romano Canavese. Dentro l'abitazione c'erano i due coniugi, lui 81 anni, lei settanta. Il figlio, che vive in una casa vicina ha cercato di salvare i genitori ma è rimasto ferito. Trasportato in ospedale il padre, nulla da fare purtroppo per la madre che è morta per le inalazioni del fumo. Sul rogo indagano i carabinieri della compagnia di Ivrea ed i vigili del fuoco. Il rogo potrebbe essere partito da una stufa al piano terra dell'abitazione. La donna sarebbe salita al primo piano, e il fumo le è stato fatale. Mentre il marito è fuggito in strada.