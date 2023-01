Musica e voglia di pace, Torino dà il benvenuto al 2023

Capodanno scatenato quello di Torino. Nella centralissima piazza Castello un crescendo di decibel e di ritmo per i 14mila che sono riusciti a trovare un biglietto, peraltro gratuito, per partecipare in sicurezza al primo grande appuntamento all'aperto di musica dal vivo.

Una notte trascinante, quasi liberatoria, per un addio al 2022 senza rimpianti.

E mentre si sentono i botti di fuochi d'artificio e petardi sparati nonostante divieti e multe, c'è chi sceglie il silenzio. Lo fa come sempre il Sermig, con la cena del digiuno e la Marcia della Pace, che quest'anno tocca il Cottolengo prima di raggiungere il Duomo. E se la pace è un valore supremo - lo ha dimostrato ulteriormente questo anno di guerra in Europa - il pensiero va a papa Ratzinger, che Ernesto Olivero, fondatore del Sermig, ha conosciuto personalmente:

Lo ricordiamo come un Papa gentile, che ha accettato da umile servitore, quindi da persona umile immediatamente. Anche se come mente era davvero straordinaria. Davvero, come si dice, un numero uno. Ma non ha mai ostentato la sua sapienza.

L'augurio di Olivero per il nuovo anno: