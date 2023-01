Nek: "Sanremo con Francesco Renga? Ci divertiremo"

Cinquant'anni all'anagrafe, 30 trascorsi sul palco. Nek festeggia con un tour la sua storia e si prepara per Sanremo. Quest'anno tornerà come ospite al Festival insieme a Francesco Renga sul palco di piazza Colombo. “Siamo lì per divertirci e per divertire le persone quindi sarà una bellissima esperienza”, spiega.