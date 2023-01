Novara batte Chieri e vola alle Final four di Coppa Italia

Il derby piemontese se lo prende la Igor. Che conquista così un posto per le final four di Coppa Italia.

Nei quarti di finale Novara sconfigge - non senza qualche difficoltà - Chieri, a un passo dal tie break dopo una rimonta improvvisa. Risultato finale: 3-1, i parziali 25-19, 25-23, 23-25, 27-25.

"Bisogna fare i complimenti alle ragazze, per come sono entrate in campo e per come sono riuscite poi a chiudere la partita in un momento in cui l’inerzia sembrava girare a favore di Chieri - il commento a caldo di coach Stefano Lavarini -. So di poter contare su diverse soluzioni, in regia e non solo, e sono contento del fatto che chi viene chiamata in causa entri e si metta a disposizione della squadra”.