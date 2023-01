Novara, cambio in panchina: via Semioli, torna Marchionni

Il Novara cambia allenatore e ds. La squadra piemontese ha sollevato dall'incarico il tecnico Franco Semioli e il direttore sportivo Moreno Zebi all'indomani della sconfitta in casa della Triestina ultima in classifica di sabato scorso, 14 gennaio. La partita era terminata 2-0 per i giuliani. Richiamato in panchina Marco Marchionni.

È durata solo sei partite la prima esperienza da allenatore in prima squadra di Semioli, chiamato a dicembre in sostituzione di Roberto Cevoli, il quale aveva preso a sua volta proprio il posto di Marchionni, dimessosi ad agosto per divergenze con la società. Ora il ritorno dell'ex centrocampista, che la scorsa stagione ha guidato i piemontesi alla promozione in C.

Per la sostituzione di Zebi si è fatto il nome di Marcello Pitino, che ha appena lasciato l'incarico di ds del Messina.

Semioli e Marchionni sono coetanei e hanno giocato insieme in nazionale: figuravano entrambi fra le 4 riserve indicate da Marcello Lippi dei 23 convocati per il vittorioso Mondiale del 2006 in Germania.

Il Novara è attualmente in ottava posizione nella classifica del girone A della serie C, con 31 punti. Prossimo turno sabato 21 gennaio, alle 17.30, in casa della Virtus Verona.