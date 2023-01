Nuove regole e corsi di formazione obbligatori per i tatuatori

Approvata all'unanimità in consiglio regionale la nuova legge di regolamentazione delle attività di tatuaggio e piercing. Il provvedimento, presentato dalla consigliera pentastellata Sarah Disabato. Prevede norme specifiche e sanzioni per gli operatori affinché aumenti la sicurezza di chi si sottopone al tatuaggio. Previsto un percorso formativo da 1.500 ore per i tatuatori e da 500 ore per i professionisti che fanno il piercing. In più, corsi di aggiornamento periodici a cadenza quadriennale, divieti e sanzioni per chi viola le principali norme in materia di tutela della salute.

Vengono introdotte anche misure di medicina estetica come contributi per la ricostruzione dell'areola mammaria e del capezzolo per le donne sottoposte a mastectomia a causa di un tumore al seno. 60.000 euro lo stanziamento previsto in 3 anni.