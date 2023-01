Olimpiadi 2026: muro di Lombardia e Veneto contro il pattinaggio a Torino

Botta e risposta tra Lombardia e Piemonte sulle Olimpiadi invernali 2026, nello specifico per il pattinaggio olimpico a Torino. Dopo la richiesta del Presidente della Regione lombarda, Attilio Fontana, che i giochi restino nella sua Regione e in Veneto e che il Piemonte non faccia parte dell'organizzazione, arriva la risposta degli amministratori sabaudi.

Per il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo «Le Olimpiadi Invernali del 2026 sono un evento internazionale di cui siamo molto contenti. Siamo davvero orgogliosi che sia l'Italia ad ospitarli e ci teniamo, da italiani, che il nostro Paese faccia bella figura a livello internazionale». L'Occasione olimpica si era aperta con la rinuncia al pattinaggio da parte del Trentino e - aggiunge il primo cittadino - “Abbiamo messo a disposizione del Governo e degli organizzatori i nostri impianti della Città e della Città Metropolitana. Perché crediamo profondamente che non solo le Olimpiadi siano un evento sportivo di importanza rilevante ma che possano rappresentare anche la straordinaria occasione di dimostrare che è possibile organizzare grandi eventi internazionali nell'ottica della piena sostenibilità economica ed ambientale”.

Dello stesso parere il Presidente della Regione Albero Cirio che ha sottolineato che "il Piemonte rimane a disposizione della macchina organizzativa olimpica e continuerà ad esserlo, fiduciosi che venga scelta la strada della collaborazione, per consentire il buon utilizzo delle risorse dei cittadini, il doveroso rispetto dell'ambiente e la miglior riuscita di questo importante evento".