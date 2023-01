Omicidio di Campagnola in Brasile, trovata l'arma del delitto

Le indagini della squadra del diciassettesimo Dipartimento di polizia di Marechal Deodoro hanno portato al ritrovamento e al sequestro dell'arma utilizzata nell'omicidio dell'imprenditore casalese Fabio Campagnola. Lo rende noto l'avvocato alessandrino Claudio Falleti, legale della famiglia in Italia, che si occupa del coordinamento e dell'assistenza giudiziaria con il collega in Brasile e con la Farnesina.

L'assassino è un militare in pensione, José Pereira da Costa, di 59 anni. La pistola calibro 40 si trovava in una locanda vicino al luogo del delitto ed è registrata a nome

dell'ufficiale di polizia ormai fuori servizio, ancora in fuga.

La polizia ha arrestato la moglie Karla Kassiana Vanderlei Warumby Cavalcanti, per avere incitato il militare a commettere il delitto. Convalidato l'arresto della donna, il giudice ha deciso per la custodia cautelare in carcere.