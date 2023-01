Inaugurato cantiere per completamento ospedale Valle Belbo

E' stato inaugurato oggi pomeriggio a Nizza Monferrato (Asti), in frazione Boidi, il cantiere per il completamento del presidio ospedaliero della Valle Belbo, che diventerà la seconda struttura in provincia dopo l'ospedale “Cardinal Massaia” di Asti. Presenti anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, il vicepresidente regionale, Fabio Carosso, l'assessore regionale, Marco Gabusi, il direttore generale dell'Asl di Asti, Flavio Boraso. L'area di estensione del presidio è di 46mila metri quadrati, di cui 6.400 coperti.

L'edificio ospiterà al piano seminterrato: radiologia, farmacia, mensa, guardaroba, spogliatoi, locali tecnici e camera mortuaria. Al piano rialzato: punto accoglienza, reparto dialisi, punto di primo intervento, tre blocchi di ambulatori specialistici, reparto recupero riabilitazione funzionale, altri studi medici, direzione sanitaria e amministrativa. Al primo piano: 83 posti di area medica (35 stanze doppie più 13 singole), sala del silenzio e punti di controllo infermieristico. All'interno del presidio territoriale "Santo Spirito" (in piazza Garibaldi a Nizza) sono previsti casa della salute, ambulatori specialistici, punto prelievi, servizi riconducibili all'Area Psi (Serd, Psicologia, etc) ora localizzati in strutture esterne. Il costo del progetto è di 53 milioni e 800mila euro, più 3,7 milioni per i lavori esterni, per realizzare così il progetto di ospedale plurisede dell'Asl di Asti.