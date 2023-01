Eurovision, passaggio di consegne tra Torino e Liverpool

Rivelati il logo e lo slogan dell'Eurovision Song Contest 2023 che si svolgerà a Liverpool dal 9 al 13 maggio prossimo. Una serie di cuori gialli, rossi e blu, i colori dell'Ucraina e del Regno Unito, che battono all'unisono con lo slogan 'United by Music' saranno il marchio dell'evento.

Proprio nella città inglese si è tenuta la cerimonia per il passaggio di consegne tra Torino e Liverpool, con il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, che dopo aver reso omaggio alle vittime dell'Heysel, ha consegnato simbolicamente una chiave alla sua omologa e ha tenuto un discorso.

“Questa edizione avrebbe dovuto tenersi in Ucraina - ha sottolineato - ma il paese e la sua gente stanno vivendo una ingiusta e devastante guerra di invasione da circa un anno. Voglio esprimere i miei più forti sentimenti di solidarietà, vicinanza e sostegno a tutte le persone che stanno combattendo per la libertà del loro paese”.

Il sindaco si è poi detto consapevole che l'Eurovision non è solo un evento musicale ma è anche un veicolo di pace, democrazia e solidarietà.

“Per Torino ospitare l'Eurovision è stata una grandissimo opportunità - ha proseguito Lo Russo - non solo per chi ha seguito lo show ma anche per tutti i cittadini. Come città abbiamo capito immediatamente che il successo dell'evento si sarebbe conseguito solo coinvolgendo tutta la comunità”. “Sono stati giorni fantastici” ha chiosato il sindaco.