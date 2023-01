Il campione chivassese delle due ruote, Pecco Bagnaia, ha scelto il numero UNO per la sua Ducati nella stagione che sta per iniziare. "E' tanto che non si vede il numero 1 sulle moto. L'1 rappresenta chi sei, ed era giusto omaggiare lo scorso anno - ha detto il campione del mondo di Moto GP. "Il mio 63 sarà sempre presente - ha aggiunto il chivassesse Bagnaia - ma voglio tenere l'1 il più possibile".