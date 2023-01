Peste suina, cinque nuovi casi tra Piemonte e Liguria

Ci sono cinque nuovi casi di peste suina accertati tra Piemonte e Liguria. I positivi sono ora 274, cinque in più appunto rispetto all'aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 179 le positività totali, in Liguria arrivano a 95.



Tre dei nuovi casi sono stati osservati in Piemonte nella provincia di Alessandria: uno a Carpeneto (seconda positività da quando è iniziata l'emergenza), uno a Cartosio (tre casi totali), uno a Visone (tre casi).

Gli altri due nuovi casi sono stati riscontrati in Liguria: uno a Rossiglione (sedici casi totali) in provincia di Genova e uno a Sassello (otto), in provincia di Savona.