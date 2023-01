Peste suina, dieci nuovi casi in Piemonte

Undici nuovi casi, in un solo giorno, di peste suina africana sono stati accertati dall'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Quasi tutti, 10, sono stati registrati in Piemonte, uno in Liguria. I positivi totali salgono a 234, 155 in Piemonte, 79 in Liguria.

I dieci nuovi casi piemontesi sono stati riscontrati tutti in provincia di Alessandria: uno a Cartosio, il secondo da inizio emergenza, uno a Grondona, località arrivata a sei, due a Ovada che sale a 13, tre a Ponzone con 14 contagiati complessivi, due a Rocca Grimalda che si attesta a 11 casi, uno a Visone, che si somma ad un altro già presente. Il nuovo caso ligure e' stato riscontrato in provincia di Genova a Sassello ed è il secondo caso da inizio emergenza.