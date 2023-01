Precipita per 70 metri in auto, salvato dal Soccorso Alpino

Un uomo ha perso il controllo dell'auto che guidava a causa della neve, ed è precipitato per una settantina di metri prima di scontrarsi contro un albero.

L'incidente è successo a Venasca. L'automobilista ha riportato gravi fratture: femore e bacino, ma non è in pericolo di vita.

Quando i tecnici del Soccorso Alpino sono giunti sul posto hanno trovato il guidatore dolorante e in ipotermia. E' probabile che sia rimasto molto tempo nell'attesa di essere soccorso. I vigili del fuoco hanno aperto l'abitacolo per estrarre il malcapitato, stabilizzato per evitare problemi alla colonna vertebrale. Caricato in barella, è stato quindi portato per un lungo tratto con tecniche alpinistiche fino ad essere consegnato alle cure dei sanitari.