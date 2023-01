Pregliasco, le varianti Kraken e Orthrus per ora non hanno effetto

"La situazione in Italia e in Europa e' in calo evidente. Anche se il numero di nuovi casi di Covid-19 e' sottostimato, i dati oggettivi - quelli relativi ai ricoveri e alle terapie intensive - sono in discesa. C'e' stato una piccola ripresa nelle festivita' che ora sta andando verso il basso. Ne' si rileva un aumento dei contagi legata ai casi in Usa e Cina,

anche se e' ancora presto per valutare gli effetti del capodanno cinese". A dirlo è Fabrizio Pregliasco, professore associato di Igiene generale e applicata all'Universita' degli studi di Milano e direttore sanitario dell'Irccs ospedale Galeazzi, sull'andamento della pandemia.

Per pregliasco, "rimane qualche dubbio sulle nuove varianti, Kraken e Orthrus, che sembrano essere immuno-evasive e avere anche maggiori capacita' di contagio, ma per ora non si osserva nessun effetto".

Per il lungo periodo, invece, Pregliasco prevede una progressiva normalizzazione: "e' chiaro che ci sara' ancora la presenza del virus, ma si trattera' di ondate che andranno sempre piu' a ridursi per frequenza e intensita', come le onde causate da un sasso in uno stagno. Cio' grazie all'immunita' che abbiamo acquisito con vaccinazioni e infezioni precedenti", conclude Pregliasco.