Presidio alla logistica Iveco di San Mauro

Presidio dei lavoratori Meridiana che, in Iveco Stura, lavorano su appalto al confezionamento dei ricambi. Dopo la dichiarazione di 40 esuberi la primavera scorsa, la mediazione della Regione e del prefetto ne avrebbe ridotto il numero a 15. “Ma si tratta di sole donne” fa sapere il sindacato Si Cobas, “ e ciò è altamente discriminatorio”. Inoltre la procedura di licenziamento sarebbe rimasta aperta, gettando i lavoratori in uno stato di grande ansia oltre che di precarietà.

A seguito di un incontro in Prefettura,nel maggio scorso,Iveco si era dichiarata disponibile a valutare gli addetti di Meridiana - Khuene -Nagel ma non ha convocato nessun lavoratore per le assunzioni nel nuovo polo di San Mauro, nonostante la dichiarazione di disponibilità successiva a un incontro in Prefettura. I lavoratori chiedono la sospensione della proceduta di licenziamento e l'internalizzazione attraverso l'accesso alle nuove assunzioni in corso nel nuovo polo logistico Iveco.