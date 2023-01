Primo podio in superG per Mattia Casse

Continua il momento magico di Mattia Casse. Lo sciatore di Moncalieri, dopo gli ottimi piazzamenti ottenuti in discesa libera, con i terzi posti in Val Gardena e a Wengen, ha centrato per la prima volta il podio anche in super gigante.

Sulle nevi di Cortina, partito con il pettorale numero 19, si è piazzato alle spalle dei due dominatori della stagione: lo svizzero Marco Odermatt, vincitore della gara e primo nelle classifiche di disciplina e generale, e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, secondo sia al termine della gara che nelle graduatorie.

Un risultato che il 28enne piemontese firma a pochi giorni dall'appuntamento più importante della stagione: dal 6 al 19 febbraio a Courchevel si disputeranno infatti i Mondiali, e per Casse diventa lecito pensare a una medaglia.