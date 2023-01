Più di 30 ragazzi intossicati in montagna, ipotesi monossido di carbonio

Alcuni ragazzi hanno cominciato ad accusare i sintomi di una intossicazione. Ed è scattato l'allarme, intorno alle 15 di domenica pomeriggio. Sono più di 30 i ragazzi coinvolti. Si trovavano tutti nella casa alpina della Parrocchia di Carrù in via Bersezio, ad Argentera, in provincia di Cuneo. E fanno parte dei Salesiani di Cuneo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. Insieme alle ambulanze del 118, per il trasporto in ospedale, E i carabinieri. Da capire le cause. L'ipotesi più accreditata è al momento quella della fuga di monossido, Sebbene all'interno del rifugio non vi sarebbero stufe ma soltanto termosifoni, fanno sapere i vigili del fuoco. Dunque non è del tutto esclusa un'intossicazione di carattere alimentare, dal momento che i sintomi sono simili a quelli che dà il monossido di carbonio: mal di testa e mal di stomaco.

La sindaca di Argentera Monica Ciaburro evidenzia fa sapere che l'edificio che ospitava i ragazzi è stato recentemente ristrutturato; gli impianti sono di ultima generazione ma nessuna ipotesi è esclusa.

Soltanto dagli esami del sangue, che saranno eseguiti in ospedale, si potrà capire di più. I ragazzi ricoverati sono tutti in codice verde. Le loro condizioni non destano preoccupazione.