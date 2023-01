Aveva rapinato una cartoleria a Biella, arrestato a Trieste

Aveva aggredito un carolaio a Biella con un pugno in testa perché si era rifiutato di dargli un cartoncino ed un pennarello da usare per chiedere l'elemosina. Dopo avergli fatto perdere i sensi gli aveva rubato 450 euro dalla cassa. Il sistema di videosorveglianza aveva registrato tutto ma di lui, un cittadino romeno di 34 anni si erano perse le tracce.

L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri di Prosecco, in provincia di Trieste, a bordo di un autobus di linea: era ricercato perché deve scontare 2 anni e 6 mesi per rapina e lesioni personali. L'uomo ha detto ai militari che stava facendo rientro in Italia "per sfruttare le festività di fine anno per chiedere un po' di elemosina in giro", fa sapere l'Arma. Il 34enne si trova nel carcere del Coroneo a Trieste.