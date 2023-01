Riuniti i processi per i fatti di piazza S.Carlo

Riuniti in appello i due processi sui fatti di piazza San Carlo. Il primo, con rito abbreviato, vede tra gli imputati l'ex sindaca Chiara Appenino e l'ex questore Angelo Sanna, il secondo, con rito ordinario, vede imputate le altre figure legate all'organizzazione e alla gestione della sicurezza. Alla decisione della Corte d'Appello si erano opposti i difensori degli imputati. Adesso si tornerà in aula il 14 febbraio. Appendino e Sanna in primo grado erano stati condannati a un anno e mezzo. Il processo con rito ordinario invece si era chiuso con tre condanne e sei assoluzioni.