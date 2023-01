Salone del libro, ancora senza direttore per il post Lagioia

Ancora fumata nera. Per sapere il nome del successore di Nicola Lagioia per il 2024-2026 si dovrà ancora attendere ma dal quartiere generale del Salone del Libro di getta acqua sul fuoco

“Non ci sono veti” ma solo opinioni divergenti, così Giulio Biino, presidente del circolo dei lettori e coordinatore del Comitato direttivo, che sul post Lagioia ha le idee molto chiare: “De essere un leader”

Non si vuole parlare di nomi, ma fare chiarezza sulle competenze: saper parlare ai giovani, cultura scientifica e internazionale" per Silvio Viale presidente del Salone del Libro



Altro nodo da sciogliere la direzione del circolo dei lettori. Elena Loewenthal - tra l'altro uno dei candidati per il salone che verrà è in scadenza tra meno di un mese. Ma per questo- chiariscono da via Giannone - c'è tempo.

