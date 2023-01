Sci, Marta Bassino seconda a Kranjska Gora

Marta Bassino conquista il podio a Kranjska Gora, in Slovenia. Secondo posto per la cuneese che è arrivata 37 centesimi dopo la prima arrivata, la canadese Valerie Grenier. Terza a 40 centesimi dalla vincitrice, la slovacca Petra Vlhova. Quarta a 13 centesimi dal podio l'azzurra Federica Brignone, che ha pagato qualche imperfezione nella parte alta della gara.

Con il secondo posto, Marta Bassino tocca quota 26 podi complessivi in Coppa del mondo scalzando in top ten nella classifica all time, Max Blardone. La graduatoria è guidata da Alberto Tomba con 88, seguito da Gustavo Thoeni con 69 e Isolde Kostner con 51. Nella classifica di gigante, Bassino resta pettorale rosso di leader con 380 punti davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin (300), oggi sesta a 1"33 dalla Grenier.