Senza fine la favola della Bertram Tortona, battuta anche Treviso

Il risultato è storico. Perché mai prima la Bertram Derthona aveva battuto Treviso in Serie A. E ora invece torna a Tortona dalla trasferta con due preziosi punti che la mantengono ai piani alti della classifica.

Sugli scudi Semaj Christon, al suo massimo in carriera in Italia con 25 punti, di cui 12 negli ultimi dieci minuti.

Le parole di coach Ramondino - Per coah Ramondino è la vittoria numero 100 alla guida di Tortona. Ecco le sue parole al termine del match: “Questa è una vittoria molto importante per noi, perché al di là dei fisiologici tempi di adattamento a un tipo di difesa contro i go-to-guy diversa rispetto a quella che facciamo solitamente, è una partita che abbiamo controllato. Abbiamo saputo reagire correttamente agli errori commessi e avuto l’inerzia nelle nostre mani da metà primo quarto in poi: questo è l’aspetto che ci deve rendere maggiormente orgogliosi di questo successo, in quanto sappiamo quanto sia difficile giocare in trasferta sotto pressione”.

Il tabellino

Nutribullet Treviso-Bertram Derthona 79-87 (22-25, 39-43, 56-71)

Treviso: Banks 13, Iroegbu 15, Sarto ne, Ellis 10, Zanelli 5, Jurkatamm 3, Vettori ne, Sorokas 23, Faggian 2, Scandiuzzi ne, Invernizzi 2, Jantunen 6. All. Nicola

Derthona: Christon 25, Mortellaro ne, Candi 2, Tavernelli, Filloy 7, Severini 3, Harper 10, Daum 18, Cain 5, Radošević 5, Macura 12, Filoni ne. All. Ramondino