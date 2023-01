Serie C, sorride solo il Novara. Ko Alessandria, Pro Vercelli e Juve Next Gen

Non è stata una giornata particolarmente positiva, la 21esima del campionato, per le squadre piemontesi. La sola a vincere è stata il Novara che ha liquidato con un perentorio 5-0 il Mantova, al Piola. Gli azzurri si sono portati in vantaggio al 35' del primo tempo con un rigore di Bortolussi e hanno dilagato nella ripresa con le reti d Khailoti, ancora Bortolussi, Gonzalez e Galuppini.

A pochi chilometri di distanza del tutto diversa la prestazione offerta dalla Pro Vercelli, superata in casa per 2-1 dal Trento. Gli ospiti sono andati in vantaggio al tredicesimo con un calcio di rigore di Bocalon. Nel secondo tempo è poi arrivato il pareggio dei bianchi con Comi ma poi, quando la gara sembrava indirizzata al pareggio, è arrivato il 2-1 del Trento grazie a un magistrale calcio di punizione di Pasquato.

Sconfitta con lo stesso punteggio per le Juve Next Gen battuta in casa dal Pordenone capolista e al quinto K.O consecutivo. I bianconeri erano andati subito in vantaggio con Compagnon ma sono stati raggiunti da Palombi. Nella ripresa la rete di Dubickas che ha fissato il punteggio sul 1-2 finale.

Sconfitta beffarda nel girone B anche per l'Alessandria che a Chiavari è stata superata per 4-2 dopo essere stata in vantaggio per 2-0. Alle reti dei grigi Martignago e Galeandro, hanno replicato Merkaj, Morosini, Meazzi e Ramirez. Alessandria terz'ultima in classifica e rinforzi di mercato che si sono fatti sempre più urgenti per evitare la retrocessione.