Tra Pragelato e Oval, il Piemonte prova a rientrare nella corsa olimpica

"Adesso va sostenuto sino in fondo il 'lodo Lo Russo-Cirio' sulla necessità di risolvere definitivamente il post olimpico di Torino 2006 in vista dell'evento olimpico di Milano-Cortina del 2026". Ad affermarlo il sindaco di Pragelato e consigliere nazionale Anci, Giorgio Merlo, e il vicesindaco Mauro Maurino, secondo i quali "è indubbio che non si possono più disperdere ulteriori risorse pubbliche, da un lato costruendo nuovi impianti mentre, dall'altro, si deve lavorare per porre fine a un post olimpico

che richiede, adesso, una scelta definitiva".

Se l'Oval è l'impianto più gettonato - aggiungono - tocca alla politica nazionale, torinese e piemontese, fare anche una scelta oculata e finale sugli altri due impianti di Pragelato e di Cesana Torinese. Su questi le opzioni sono due o rimetterli in funzione e adeguarli in vista delle prossime olimpiadi invernali o smantellarli e riconvertirli. "È arrivato il momento delle scelte politiche concrete sul futuro del post olimpico delle Valli e di Torino - concludono i due politici - dopo la decisione di aver optato nel passato a rinunciare allo stesso evento olimpico".