Sestriere, volo di 40 metri dopo una caduta degli sci. Giovane in gravi condizioni

Grave incidente sulle piste di Sestriere nella mattina di oggi, domenica 22 gennaio. Un giovane francese ha perso il controllo degli sci ed è finito in una scarpata, dopo aver colpito gli alberi: l'incidente è avvenuto nel zona della Banchetta, del comprensorio della Via Lattea.

Subito soccorso è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino, dove è ricoverato intubato in gravi condizioni. Il giovane era in vacanza al Club Med di Pragelato.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’accaduto: un’ipotesi è che il giovane sia caduto per un malore e abbia fatto un volo di circa 40 metri.