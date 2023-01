Sette nuovi casi di peste suina in provincia di Alessandria

Sette nuovi casi di peste suina in Piemonte. Salgono così a 194 le positività totali nonostante la recinzione che è stata creata tra Piemonte e Liguria per far fronte al morbo che colpisce i cinghiali selvatici. I nuovi casi sono tutti in provincia di Alessandria: uno a Carpeneto (cinque le positività da quando è iniziata l'emergenza), due a Cartosio (cinque casi), uno a Gavi (dieci casi), uno a Grondona (otto casi), uno a Silvano d'Orba (sei), uno a Tassarolo (tre casi).