Settima vittoria consecutiva per la Reale Mutua Torino

Settima vittoria consecutiva per la Reale Mutua Basket Torino che esce vincitrice dal big match contro la Vanoli Cremona con il punteggio di 75-71. Quattro uomini in doppia cifra per coach Ciani con Poser e De Vico i migliori realizzatori con 13 punti a testa.

Vanoli Basket Cremona - Reale Mutua Torino 71-75 (9-17, 30-35, 47-44)

Vanoli Cremona: Eboua 1, Zanetti NE, Alibegovic, Pecchia 10, Caroti 20, Vecchiola NE, Denegri 10, Galli NE, Lacey 15, Piccoli 6, Mobio 9, Ndzie. All.: Demis Cavina.

Reale Mutua Torino: Mayfield 10, Vencato 2, Taflaj 9, Beltramino NE, Schina 11, Jackson JR. 2, Poser 13, Guariglia 6 , De Vico 13, Pepe 9. All.: Franco Ciani.

Il commento di coach Franco Ciani: “È facile riassumere questa partita con un apprezzamento per il lavoro della mia squadra. Abbiamo giocato una partita tostissima contro una delle prime forze del campionato. Si è vista la maturità che abbiamo acquisito, così come la solidità, l’intensità difensiva negli ultimi minuti e la continuità di rendimento che abbiamo mostrato anche con assetti tattici atipici come l’ultimo che ha chiuso la gara”