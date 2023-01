Per Sonego esordio vincente agli Australian open

Comincia bene l'avventura di Lorenzo Sonego agli Australian open. Il 27enne torinese, attualmente numero 47 al mondo, ha battuto in poco più di tre ore il portoghese Nuno Borges, numero 111 del ranking. Per la gioia dei tanti tifosi italiani accorsi al Court 6 di Melbourne. Sonego ha vinto in quattro set con i punteggi di 7-6, 6-3, cedendo poi 6-7 e infine piazzando l'affondo al terzo set sul 6-1. Ora, però, al secondo turno ci sarà un osso duro: il polacco Hubert Hurkacz, numero 11 della classifica ATP, che si è imposto sullo spagnolo Pedro Martinez. Il match si disputerà mercoledì 18 gennaio. Contro Hurcacz, Sonny è avanti 4-2 nel bilancio dei confronti diretti, tutti piuttosto combattuti. Ma il polacco ha vinto l'unico sul cemento all'aperto, ad Auckland nel 2020.