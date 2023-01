Spaccata in due negozi di Torino, 35enne arrestato per furto dalla polizia

Una donna lo ha visto scardinare la saracinesca di un negozio di abbigliamento per poi forzare la porta di un ristorante adiacente, entrambi in via Villa della Regina, a Torino. Ha quindi chiamato la Polizia per denunciare l'accaduto.

Gli agenti del Commissariato Barriera Nizza hanno trovato l'uomo, un cittadino marocchino di 35 anni, vicino alla stessa saracinesca. Con sé aveva 400 euro in banconote di piccolo taglio oltre ad una cassa acustica ed un ipad. Per questo è stato arrestato con l'accusa di furto continuato. Gli agenti lo hanno anche denunciato in stato di libertà per ricettazione: era in possesso di quattro paia di occhiali da sole, un paio da vista ed una maglietta.

