Sul Piemonte occidentale arriva la neve di fine gennaio

Località imbiancate in Piemonte. Copiose nevicate hanno interessato in particolare le medio-alte vallate alpine del Torinese e del Cuneese, con accumuli di neve fresca tra i 40 e i 60 centimetri sopra i 1.500 metri tra le Alpi Marittime, Cozie e Graie meridionali.

Nelle ultime 12 ore il Piemonte occidentale è stato interessato dal passaggio di una veloce perturbazione, associata al profondo vortice depressionario in risalita dall’Italia centrale e in direzione dell’alto Tirreno, il quale ha causato condizioni di marcato maltempo su molte regioni del Centro-Sud. La quota della neve è scesa temporaneamente fino in pianura sul Cuneese nel pomeriggio di lunedì, mentre altrove è rimasta compresa tra i 600 e i 900 metri.

Purtroppo, però, ancora piogge molto scarse in pianura e soprattutto sulle aree più settentrionali della regione, che continua a fare i conti con una pesante siccità da oltre un anno e mezzo. I video riguardano la neve a Bardonecchia e a Sestriere.