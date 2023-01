Sustainable blue economy, un piano per i mari d'Europa

Salute e biodiversità di mari e oceani. Non solo un' urgenza ambientale, ma anche economica. Oggi è nato il partenariato europeo "Sustainable blue economy", uno dei 49 piani di ricerca di Horizon, un investimento da 500 milioni in 7 anni, con la partecipazione di 25 nazioni e 60 istituzioni.

Sarà coordinato dall'Italia insieme alla Norvegia. Il lancio ha avuto luogo all'accademia delle belle Arti a Roma.

E' nato per tutelare i mari e sviluppare la blue economy: un impegno senza precedenti per la ricerca e l’innovazione per la dimensione marittima europea.

Intervista di Laura De Donato al direttore del dipartimento scienze del sistema Terra e Ambiente del CNR, professor Fabio Trincardi