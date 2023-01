Tegola Toro, Lukic fermo due settimane

Due settimane di stop per Saša Lukić. Il centrocampista serbo ha accusato uno stiramento alla coscia destra che lo terrà fuori dai campi da gioco almeno fino a fine gennaio. Ne dà notizia il Torino in una nota ufficiale. Il tecnico Ivan Jurić perde così il giocatore per le due trasferte in Toscana contro Fiorentina ed Empoli.

Lukić però, tenterà la corsa contro il tempo per rientrare in vista dei quarti di finale di coppa Italia proprio contro i viola il 1° febbraio.

Intanto, proseguono le trattative di mercato. Il terzino Bayeye, mai impiegato in campionato ma autore dell'assist del gol decisivo di Adopo agli ottavi di finale con il Milan, è vicino alla Reggina. In entrata, contatti per un altro difensore, Matteo Viti del Nizza.