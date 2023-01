Torino, c'è Ilic per Juric, ancora incerto il destino di Lukic

Visite mediche per Ivan Ilic, il centrocampista serbo voluto dal tecnico granata Juric per rafforzare la rosa: difficile che possa scendere in campo già nell'impegno di campionato contro l'Empoli, più probabile che l'esordio possa avvenire nel match di coppa Italia in casa della Fiorentina.

Il mercato del Torino però potrebbe non essere chiuso perché rimane da definire la posizione di Lukic: l'accordo con il Fulham, per il passaggio in Premier League, non sarebbe lontano. 12 milioni la richiesta di Cairo, il club inglese ne avrebbe offerti 10. Una distanza che può essere colmata.