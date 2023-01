Torino capitale italiana dello smog. Asti terza (Milano seconda)

Non ci sono buone notizie sulla qualità dell'aria delle città piemontesi. In base al rapporto annuale di Legambiente, mal'aria, Torino è la prima delle 29 città italiane, su 95, per superamento dei limiti giornalieri di polveri sottili pm10, con 98 giorni di sforamento e Asti è la terza, con 79. Piu' del doppio di quelli consentiti, cioè 35 giorni all'anno, con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi al metro cubo.

Un problema per la salute, considerato che la soglia precauzionale fissata dall'Organizzazione mondiale per la salute come media annuale è di 20 microgrammi per metro cubo di aria. Rispetto agli obiettivi europei al 2030 le città fuorilegge per il pm 10, cioè le particelle di diametro fino a 10 mcrogrammi, sarebbero il 76 per cento, l'84 per cento per i pm 2,5, e il 61 per cento per il biossido di azoto.

Per raggiungere la riduzione di inquinamento perseguita dall'europa per il 1 gennaio 2030 con l'andamento attuale occorre una riduzione di oltre il 40 per cento a Torino, Asti, Alessandria e Vercelli.