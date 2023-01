A Torino il meglio del pattinaggio di figura con Cinema on Ice

Il cinema incontra l’élite mondiale del pattinaggio di figura all’ombra della Mole. Il Palavela, casa delle ultime finals di categoria apre le sue porte sabato 25 febbraio a Cinema On Ice, a partire dalle 21. Sul ghiaccio torinese i migliori interpreti della danza mondiale sui pattini balleranno sulle melodie di alcuni dei film entrati nella storia del Cinema, dal Gladitore a C’era una volta in America, passando per Giù la testa e Titanic. Grande attesa per l'ospite d'onore, Carolina Kostner, portabandiera olimpica a Torino 2006, che si esibirà sulle note della colonna sonora del film “Mission” di Ennio Morricone. A seguire toccherà ai vincitori dell’oro olimpico di Pechino, la coppia francese Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron.

A curare la scenografia un altro fuoriclasse, Luca Lanotte, campione d’Europa e del Mondo nel 2014 insieme ad Anna Cappellini, partner con cui ha partecipato a tre Olimpiadi: “sono amici di vecchia data, sono persone con le quali io stesso ho gareggiato fino al 2018 ed ho fatto innumerevoli tournée in Asia piuttosto che in America o in Europa. Con queste persone quindi è come lavorare con degli amici”.

Toccherà a lui definire costumi e trucco oltre a coordinare le esibizioni dei 22 atleti, tra cui alcuni suoi ex avversari. Per continuare ad alimentare la magia di uno sport che è sopratutto una forma d'arte.