Torino, la città metropolitana cerca 23 giovani per il servizio civile

La Città metropolitana di Torino offre 23 posti per altrettanti giovani volontari per un impegno di un anno. Sono sei i progetti di servizio civile attivi. Nel dettaglio, il progetto "Tipi da biblioteca" riserva 2 posti per la digitalizzazione e l’aggiornamento della catalogazione dei dati del patrimonio della Biblioteca di storia e cultura del Piemonte che ha sede a Torino a Palazzo Cisterna. Il progetto “Connessioni” offre altri 2 posti ai giovani interessati alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, in particolare rispetto ai rischi legati all’assetto idrogeologico e morfologico del territorio. Sono quattro i posti disponibili per il progetto ”Giovani consapevoli” per il potenziamento della partecipazione civica dei cittadini alla vita politica del contesto europeo. Il progetto "La fragilità come risorsa" offre 3 posti per lavorare con soggetti in condizioni di disagio o di esclusione sociale. Il gruppo più consistente è quello dei progetti ambientali, dove la Città metropolitana cerca 12 giovani interessati a "Pianeta verde" e "Spazio azzurro".

Le domande per partecipare alle selezioni scadono venerdì 10 febbraio alle 14: possono partecipare giovani tra i 18 e i 29 anni.

Info e dettagli online sul portale della Città metropolitana di Torino.