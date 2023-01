Torino, giovane prostituta aggredita da due uomini

Una donna, 28 anni, prostituta, sarebbe stata aggredita da due uomini di origini magrebine ed è stata ferita al fianco sinistro. Secondo fonti ospedaliere è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ha subito un intervento durato diverse ore. Sveglia e cosciente è ricoverata nel reparto di chirurgia dell'ospedale Molinette.