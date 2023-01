Caos passaporti, a Torino estesi gli orari di apertura degli sportelli

Aperture aggiuntive infrasettimanali ad accesso libero, il martedì mattina e due pomeriggi a settimana ancora da definire, sia nei commissariati sia nell'ufficio centrale di Torino. Questa la decisione emersa dall'incontro di oggi tra il questore di Torino Vincenzo Ciarambino e i sindacati di polizia, per arginare il caos passaporti. Un boom di richiste - dovute alla Brexit e all'imbuto del Covid - che gli uffici non riescono a gestire. E così gli appuntamenti online sono introvabili e gli open day presi d'assalto. Il culmine sabato: 6mila persone in coda, 3mila richieste accolte.

“Abbiamo chiesto un piano strutturale, per evitare la psicosi da open day”, spiega Luca Pantanella del sindacato Fsp Polizia di Stato di Torino. “Se le persone sanno, con una corretta comunicazione, che ci sono altre aperture in settimana, si distribuiscono”. La richiesta dei rappresentanti dei lavoratori è anche quella di aumentare il personale: “Servono più uomini - prosegue Pantanella - e formazione per rilasciare i passaporti”.

In aggiunta ai nuovi orari - che saranno comunicati con precisione dalla Questura nei prossimi giorni - restano validi i prossimi open day in programma: il 25 febbraio, il 25 marzo, il 22 aprile e il 27 maggio.



Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Davide Chemin, intervista a Luca Pantanella, sindacato Fsp Polizia di Stato Torino