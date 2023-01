Torna in rete la Città della Salute

Sono stati risolti i problemi alla rete aziendale della Città della Salute di Torino che si sono verificati nelle prime ore della mattina. Lo ha comunicato l'azienda ospedaliero-universitaria stessa. "Alle 5 circa di questa mattina - viene spiegato in una nota- la rete del sistema informatico aziendale si è bloccata, con conseguente momentanea interruzione di alcuni servizi. Le cause sono legate a un guasto a una centrale elettrica all'ospedale Sant'Anna con conseguenti ripercussioni su tutta la rete aziendale. I tecnici hanno lavorato fin da subito per risolvere al più presto il problema elettrico. Ora la rete è ritornata funzionante e si stanno riattivando con gradualità tutti i servizi". Il comunicato termina con le scuse nei confronti dell'utenza per il disagio.