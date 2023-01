Torna l'età d'oro del rally al Mauto

Da mercoledì 25 gennaio si riaccendono i riflettori sulle grandi sfide dell'epoca d'oro dei rally con Rally Talk, il ciclo di incontri realizzato al Museo Nazionale dell'Automobile e promosso dalla Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica in occasione della mostra The Golden Age of Rally.

Attraverso le voci e i volti di alcuni dei protagonisti, permetterà di rivivere uno dei confronti passati alla storia, quello del Mondiale Rally del 1983, che vide Lancia 037 contro Audi Quattro. A far rivivere le emozioni di questa sfida leggendaria, dalle 17,30 presso l'Auditorium del Mauto, saranno Cesare Fiorio, team principal Lancia nel Wrc 1983, Carlo Cavicchi, giornalista e scrittore, Sergio Limone, ingegnere che lavorò allo sviluppo della Lancia 037, Tonino Tognana, campione italiano rally 1982, e Fabrizia Pons, navigatrice di Michèle Mouton nella squadra Audi. Modera Luca Pazielli, navigatore, team manager rally e giornalista.

Il programma Rally Talk proseguirà nei mesi successivi con altri tre appuntamenti, mercoledì 15 febbraio, giovedì 23 marzo e giovedì 20 aprile, e con altrettanti approfondimenti sui grandi temi legati alla disciplina. Un ciclo dedicato a The Golden Age Of Rally, l'inedita esposizione che, fino 2 maggio 2023, propone un viaggio nelle grandi sfide di questa disciplina, dagli anni Sessanta agli anni Novanta, attraverso i mitici esemplari della Fondazione Gino Macaluso.