Tornano in pista le slitte di Scivolandia, le più originali delle Alpi

Oltre 600 spettatori, 73 intrepidi "scivolatori", 6 ore di musica e gioia sulla neve, 4 valli diverse premiate: sono i numeri della terza edizione di Scivolandia, la gara delle slitte più originali delle Alpi tornate in pista a Pontechianale dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Una giuria proveniente da Torino e Genova ha valutato qualità tecnica ed estetica dei mezzi, percorso di discese e coreografie, alcune con la partecipazione del pubblico.

La vittoria finale è andata al "Primo Reggimento PontechianaLESI" (la lesa in piemontese è la slitta) con un bel messaggio di pace: durante la discesa una banda di hippy si impadronisce di un "Pandarmato" (una vera Panda su sci) allestito come un carro militare.

Secondo posto, dalla Valle Po, con in una slitta molto veloce e performante, "Tu sì que vales poc", con i personaggi di Gerry Scotti a portare allegria sul pendio di Pineta Nord. Ex aequo per il gradino più basso del podio "I ciapa fantasm" della bassa Varaita e "Laitasé alla riscossa" di Bernezzo (valle Grana): i primi con una reinterpretazione della Ecto-One dei Gostbusters, i secondi con un camion per il trasporto latte supportato da un seguito numeroso e caloroso (che non ha caso ha vinto meritatamente il premio della tifoseria).

Il premio della critica va ai droneresi "Sister Act", capaci di mettere in scena un momento gospel su slitta. Anche il premio simpatia va in valle Maira, con il gruppo "Ricard Dream's bar" di Roccabruna, condiviso con i vichinghi langaroli di "Barakkar".

Tra i premi singoli il giovane Jacopo, di 14 anni di Fossano dell'Ultima cena, che vince anche il premio simpatia per "Nostro Signore"; il senior in discesa è stato Bruno Giordana del gruppo "Prima del Ricovero" (70 anni); il concorrente giunto da più lontano è Guido Camia da La Morra d'Alba (Barakkar).

All'evento, organizzato dalla Pro loco in collaborazione con l'Agenzia Acca, hanno collaborato gestori degli impianti sciistici, commercianti e volontari che hanno raccolto un montepremi di oltre 1500 euro.