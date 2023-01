Toro alla prova dello Spezia

Ivan Juric cerca di allontanare l'euforia per la vittoria di San Siro. Nega che possa essere la svolta della stagione granata e non nasconde le sue preoccupazioni per la sfida con lo Spezia

Del resto dopo due pareggi deludenti con Verona e Salernitana, i granata hanno l'esigenza di ritrovare la via della vittoria in campionato anche se il tecnico croato ha un'idea chiara su quelli che siano i valori della sua squadra.

Per quanto riguarda la formazione, qualche rotazione ci sarà. I centoventi minuti di Coppa Italia hanno lasciato il segno e almeno uno del terzetto offensivo titolare potrebbe riposare: probabile una staffetta Radonjic-Miranchuk. Anche Vojvoda potrebbe tirare il fiato, Rodriguez è pronto come alternativa, ma Juric scioglierà i suoi dubbi solo a ridosso della partita.

Servizio di Stefano Tallia; intervista a Ivan Juric, allenatore Torino