Trovato un cadavere in un appartamento ad Alessandria. Si indaga sulle cause del decesso

Sono proseguiti fino a notte fonda gli accertamenti della Squadra Mobile e della Scientifica nell’alloggio in via San Pio V ad Alessandria dove sabato sera è stato trovato un uomo senza vita. E' accaduto in un appartamento al primo piano della palazzina al civico 27, una casa di ringhiera. Sembra che l'anziano vivesse da solo. Sulla sua identità e su quanto accaduto gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, e hanno proseguito per tutta la notte a raccogliere gli elementi utili a chiarire la natura del decesso.

L'allarme era scattato intorno alle 21. Gli agenti delle Volanti erano intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni vicini di casa della vittima. Entrati nell’alloggio hanno poi trovato l’uomo riverso a terra e privo di vita.