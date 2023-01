Truffe agli anziani, come difendersi

I truffatori adottano precise strategie e spesso sentiamo parlare di truffe agli anziani da parte di professionisti della truffa. Per prevenire e contrastare il fenomeno, i Carabinieri hanno allestito dei punti informativi sull'argomento in diversi centri commerciali di Torino e provincia.

Una campagna di sensibilizzazione per raccontare le tecniche più comuni utilizzate dai malfattori fornendo anche consigli e raccomandazione ai cittadini. Perché, spiegano in un opuscolo i militari dell'arma, i truffatori molto spesso si presentano con un aspetto tranquillizzante: è un elemento essenziale per conquistare la simpatia della vittima e introdursi abilmente in casa. Per questo, è uno dei suggerimenti, il cancello e la porta di casa non devono mai essere aperti agli sconosciuti: un funzionario del Comune o delle poste, un incaricato dell’Inps o dell’Inail, un tecnico del gas e della luce non si presentano senza preavviso e non compete loro la riscossione di bollette.

Questo l'elenco dei punti informativi allestiti dai Carabinieri: