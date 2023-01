Uil: "patto per la sicurezza contro gli incidenti sul lavoro"

"Nei primi undici mesi del 2022 in Piemonte gli infortuni sul lavoro sono stati 50.159 (+36,4%), 86 dei quali mortali di cui 40 nella Città metropolitana di Torino. Siamo di fronte a una vera strage, che continua in ogni territorio, in ogni settore, dall'edilizia all'agricoltura, dalla manifattura alla logistica". Lo ha detto il segretario generale della Uil Piemonte, Gianni Cortese, all'iniziativa 'Un patto per la sicurezza nelle costruzioni. Infortuni e malattie professionali non sono mai una casualità', organizzato dalla Fenealuil Piemonte. "Bisogna operare per realizzare un vero patto sulla sicurezza - ha spiegato Cortese - con il coinvolgimento dei decisori politici e delle forze sociali per applicare concretamente quanto previsto dalla nostra costituzione e dai contratti di lavoro. Questo per la Uil rappresenta un impegno quotidiano".

Durante l'incontro è stato proiettato il filmato sulla sicurezza sul lavoro 'Rimane il vento' del regista Rocco Sestito ed è stata allestita la mostra di vignette del cartoonist di Sicurezza e Lavoro, Tiziano Riverso, dal titolo 'Edilizia, croce e delizia' con le immagini dedicate all'iniziativa create dalla studentessa Alessandra Catozza del primo anno del Liceo Artistico Astigiano Benedetto Alfieri. "La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovrebbero rappresentare una priorità, continuano a non ricevere la giusta considerazione, nonostante il ripetersi delle tragedie. Vogliamo avviare un percorso di confronto, sensibilizzazione e formazione per quanti operano nel settore delle costruzioni", hanno detto il segretario generale Fenealuil Piemonte, Giuseppe Manta e il direttore di Sicurezza e Lavoro, Massimiliano Quirico.