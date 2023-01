Un falco resta bloccato in un pollaio. Lo salvano i Vigili del Fuoco

Disavventura a lieto fine per un astore, un tipo di falco endemico dalle nostre parti. Il rapace si era intrufolato in un pollaio di Crevoladossola, nel Vco, per predare le galline e ne aveva uccise due, ma è rimasto intrappolato e non riusciva più a uscire dal recinto. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del distaccamento di Domodossola per liberarlo. A dare l'allarme è stato l'allevatore. I pompieri, dopo aver aperto un varco nella rete, sono riusciti ad accompagnare l'astore verso il varco, consentendogli di volare via liberamente.