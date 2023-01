Un pareggio in rimonta per il Toro a Empoli

Pareggio intenso fra Empoli e Torino allo stadio 'Castellani' dove i granata in rimonta risolvono una partita che sembrava ormai persa, dallo 0-2 al 2-2 ottenuto solo nei minuti finali dai ragazzi di Juricche tornano a casa con un punto pesante. C'è stato un inspiegabile black out dell'Empoli dall'80' in poi: dopo aver ipotecato la gara coi gol di Luperto e Marin, gli azzurri subiscono una rete dell'ex Ricci e, neanche tre minuti dopo, diSanabria, entrato dalla panchina e risultato decisivo. I toscani erano a un passo dalla terza vittoria consecutiva, ma l'orgoglio Toro si è risvegliato, ha prevalso e ha recuperato il risultato,impedendo ai toscani di sorpassarlo in classifica. La gara all'inizio era molto contratta ed equilibrata. Nei primi 25 minuti sul taccuino solo un paio di conclusioni Bandinelli e Radonjic, dall'una e dall'altra parte.

Si sveglia poi l'Empoli con un tiro di Marin alla mezz'ora che impegna Milinkovic-Savic. Quindi, l'episodio che cambia il volto della gara. Al 37' angolo di Marin che batte benissimo dalla sinistra a rientrare e trova la testa di Luperto che anticipa tutti e supera Milinkovic. Gol fotocopia di quello di Ebuhei con la Samped il primo per il difensore arrivato dal Napoli. Nella ripresa il Toro rientra in campo più convinto, con l'ex Ricci protagonista. Juric cambia anche qualcosa. Seck e Linettyescono, entrano Sanabria e Lukic. Ingressi anche di Miranchuk eSingo per Radonjic e Bayeye.

Ricci va vicino al gol colpendo un clamoroso palo con un colpo di tacco al volo in anticipo su Cacace. Poi è Miranchuk con un tiro a giro a impegnareseriamente Vicario costretto al grande intervento. Ma l'Empoli punge ancora e sembra chiudere la gara proprio nel miglior momento dei granata. Marin è autore di un tiro fortissimo dai 25 metri che si infila nell'incrocio. A 20 minuti dalla fine sembra fatta. Forse lo pensano un po' tutti e un po' troppo. Ricci, al37', accorcia le distanze. Schuurs mette in mezzo e l'ex empolese batte Vicario in acrobazia al volo, non esultando. Cimette poco Sanabria a silenziare il 'Castellani': assist di Miranchuk e calcio di sinistro da fuori sul secondo palo:clamoroso 2-2 in rimonta. L'Empoli a questo punto è tramortito eva quasi nel panico. Il Toro prova il ribaltone e al 90' Miranchuk calcia a girare e colpisce il secondo palo. Questa è l'ultima azione. Due punti lasciati per strada per l'Empoli,ancora però imbattuto nel 2023 (tre pari e due vittorie). Un punto guadagnato di forza dal Torino.