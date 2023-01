Uomo ferito al collo dopo una lite con il figlio

Un 64enne è rimasto gravemente ferito dopo una violenta lite in casa con il figlio. L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Pallanzeno, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte: a dare l'allarme la fidanzata del ragazzo. Secondo gli accertamenti dei Carabinieri, la colluttazione sarebbe iniziata in casa del padre per futili motivi e probabilmente anche per l'eccessivo consumo di alcolici, dopo che tutti avevano trascorso una serata insieme.

Poi mentre i due giovani stavano per andarsene e tornare nella loro abitazione nell'alto Cusio, il padre sarebbe uscito con un grosso coltello da cucina in mano cercando di colpire il giovane. Ne è nata così una rissa in cui il figlio ha cercato di disarmare il padre che, caduto a terra con il coltello in mano, si sarebbe ferito al collo perdendo molto sangue.

L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Domodossola, dove nella notte ha subito un intervento chirurgico per stabilizzare la ferita e tuttora è ricoverato in prognosi riservata. Anche il giovane ha riportato una piccola ferita alla spalla, è stato denunciato per lesioni gravi colpose insieme al padre per minaccia aggravata.