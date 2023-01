Val Gardena, carabiniere torinese travolto da valanga

Un carabiniere torinese, il maresciallo Giovanni Andriano, 49 anni, è stato travolto da una valanga in Val Gardena mentre stava effettuando un addestramento. È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Bolzano. Il militare era in compagnia di altri due colleghi: tutti e tre sono membri del vicino centro di addestramento alpino dei carabinieri in Vallunga.

Andriano, guida alpina molto esperta, ha anticipato i due compagni in un punto delicato, e in quel momento è stato travolto dalla slavina. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino della Val Gardena e dell’elisoccorso dell'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Il militare è stato liberato e rianimato.